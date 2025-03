Fanpage.it - La fuga della gru coronata africana: dallo zoo alla libertà sulla spiaggia della Schiranna a Varese

Leggi su Fanpage.it

Un animale molto raro ha trovato 'casa'antistante al lago. L'esemplare è fuggitozoo limitrofo dopo che una volpe ha rotto la recinzione. Si tratta di un esemplare vissuto in cattività ma che in natura è classificato come "a rischio estinzione"