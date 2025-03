Iltempo.it - La foto di Eleonora Giorgi in clinica con il nipotino Gabriele commuove tutti

La scomparsa di, seppur prevedibile per il progredire del tumore al pancreas e la presenza di metastasi al cervello, ha creato un vuoto nel mondo dello spettacolo e nei cuori delle persone a lei più care. I figli, intercettati dai giornalisti fuori dallaromana dove l'attrice era stata ricoverata per la terapia del dolore, hanno faticato a rispondere alle domande e, con gli occhi pieni di lacrime, hanno confessato: "Mamma si è spenta serenamente tra le nostre braccia, non ha sofferto e non ha mai perso il sorriso". Paolo, il secondogenito nato dall'unione con Massimo Ciavarro, ha poi ringraziatodell'affetto via social. "Grazie di cuore per il vostro immenso affetto", ha scritto in una storia pubblicata su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Ciavarro (@paolociavarro) Poche e significative parole per ringraziare la marea di messaggi di affetto arrivati per omaggiare una grande attrice e una grande donna.