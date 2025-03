Lanazione.it - La Fondazione CER Italia sarà protagonista al Key Energy Transition Expo, in programma a Rimini dal 5 al 7 marzo 2025

Arezzo, 4– LaCERal Key, indal 5 al 7. L'evento rappresenta uno dei principali appuntamenti europei dedicati all'energia e un'occasione unica per approfondire temi vitali legati alla transizione energetica e alla sostenibilità. Il Keyè una fiera internazionale che riunisce esperti, aziende e professionisti del settore energetico, per presentare novità, tecnologie e servizi orientati all’efficienza energetica. Con oltre 90.000 metri quadrati di spazio espositivo, 20 padiglioni e 57.000 visitatori registrati nel 2024, la manifestazione offre una panoramica straordinaria sulle principali opportunità del mercato, con un focus crescente sulle comunità energetiche rinnovabili.Silvia Chiassai Martini, Presidente diCERe Sindaco di Montevarchi,presente per promuovere il modello innovativo dellaCER: “Abbiamo ritenuto importante essere all’evento principale in campo energetico perché le Cer sono un atto di libertà e di indipendenza che nel presente guardano già al futuro, garantendo vantaggi ambientali, economici, sociali e culturali per tutti i partecipanti.