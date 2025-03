Panorama.it - La Danimarca vieterà gli smartphone nelle scuole

Martin ha gli occhi fissi sul telefonino. Le dita si muovono veloci sullo schermo. Il freddo di Copenaghen non lo ferma. Un altro video su Tiktok e poi deve entrare a scuola. La campanella stride per tutto l’edificio e i ragazzi cominciano ad affollare i banchi. Martin non dispera; ci sarà ancora del tempo per crogiolarsi sui social network. Del resto, il professore è in ritardo. Ma qualcosa sta per cambiare. Laha annunciato un’importante novità. Il Paese scandinavol’utilizzo deglinegli edifici scolastici. Tutti gli alunni tra i sette e i sedici anni non potranno più portare i cellulariaule. La raccomandazione arriva dalla commissione danese per il benessere, un organo governativo istituito nel 2023 per indagare le cause del disagio tra i giovani. In realtà l’allarme è stato lanciato già anni fa.