Ilfattoquotidiano.it - “La coppettazione non è uno scherzo”: l’avvertimento di Eugenie Bouchard che mostra gli impressionanti segni della terapia

La tennista, famosa per aver raggiunto la finale di Wimbledon nel 2014 ed essere entrata nella top 10 delle atlete più pagate al mondo per Forbes nel 2017 e nel 2018, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui hato isul proprio corpo. La canadese, dopo una carriera limitata dalle numerose problematiche fisiche, sta provando a seguire questo particolare trattamento: un’anticacurativa (le cui origini vengo fatte perfino risalire all’Egitto) che prevede l’applicazione di coppe di vetro riscaldate sulla pelle creando l’effetto di una ventosa. Servirebbe per alleviare il dolore e l’infiammazione, aumentando il flusso sanguigno.Attualmente, nessuno studio scientifico attendibile ha provato che laabbia un reale effetto terapeutico.