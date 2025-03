Linkiesta.it - La Commissione Ue propone un fondo comune di difesa da centocinquanta miliardi di euro

La presidente dellapea Ursula von der Leyen ha annunciato oggi il piano “Rearmpe”, che prevede undadiper potenziare le capacità militari degli Stati membri e sostenere l’Ucraina nella sua resistenza contro l’aggressione russa. Il piano, che sarà discusso giovedì dai leader dei ventisette Stati membri al Consigliopeo di giovedì, prevede un ampio utilizzo di strumenti finanziari già esistenti e nuovi per sostenere lo sforzo bellico e rafforzare la sicurezza del continenteLa proposta von der Leyen si sviluppa in cinque punti. Laattiverà la escape clause (la clausola di fuga) del Patto di Stabilità e Crescita, consentendo ai governi nazionali di aumentare la spesa per lasenza incorrere in sanzioni per eccessivo deficit.