La Commissione Europea svela il piano per incentivare le auto elettriche

Flessibilità sulle multe ma non solo. Laè pronta are ilad hoc per l'motive con cui Bruxelles punta a rafforzare la domanda diattraverso "misure prioritarie", a partire da un approccio comune per sostenere gli incentivi all'acquisto - sia nazionali che europei -, passando per la promozione del leasing sociale e l'elettrificazione delle flotte aziendali. Al centro del, come anticipato ieri dalla presidente dellaUe, Ursula von der Leyen, c'è la promessa di una modifica mirata al regolamento sulle emissioni CO2 per "per compensare il superamento dei target" di emissioni "in uno o due anni con risultati superiori negli altri anni", si legge nella bozza di documento visionata dall'ANSA. La proposta, attesa per la fine del mese, è di calcolare dunque la conformità agli standard scattati quest'anno sulle vendite - non oltrepassare il limite di 94 grammi per chilometro percorso per le emissioni medie delle vendite di nuovi veicoli - su tre anni invece che su un solo anno.