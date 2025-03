Liberoquotidiano.it - La clamorosa disfatta di Matteo Lepore: auto a 30 all'ora, cosa accade (davvero) a Bologna

Leggi su Liberoquotidiano.it

, la città incantata in cui ledevono rispettare il limite dei 30 km/h, glivelox mantengono l'ordine lungo le vie principali, le persone sono molto più sicure e tutti non vedono l'ora di muoversi con i mezzi pubblici. Il sogno di tutti gli ambientalisti e i pasdaran della lotta alle quattro ruote, insomma. Eppure, al netto della narrazione a dir poco mitica che ne dà il sindaco, ladi oggi è tutt'altro che quel posto sicuro che vorrebbero far credere. Lo spartiacque in città è possibile fissarlo al 16 gennaio 2024, quando la giunta guidata dal Pd riuscì a trasformare tutta l'area cittadina in una grande “zona 30”. Una rivoluzione, secondo i promotori, che avrebbe diminuito drasticamente le vittime di incidenti stradali. Eppure i dati relativi agli incidenti fra veicoli che hanno richiesto l'intervento del 118 dicono tutt'altro.