La Civitanovese tra luci e ombre | È solida ma davanti serve di più

"Laè una squadra, ma deve fare qualcosa in più in fase offensiva. Tuttavia non perdere aumenta l’autostima". È il giudizio di Manolo Manoni, ex allenatore di Sambenedettese, Sangiustese, Alma Juventus Fano e Castelfidardo, che domenica scorsa era al Polisportivo per assistere al match tra i rossoblù locali e la Vigor Senigallia. La gara, priva di cartellini e di particolari emozioni, è terminata a reti bianche: "È stata – commenta Manoni – una partita molto equilibrata e combattuta. In questo momento i punti valgono tanto, perciò la paura di perdere ha fatto la differenza. Poi, anche le condizioni del campo hanno inciso parecchio. Nel primo tempo mi ha deluso la Vigor, ma nella ripresa mi aspettavo qualcosa in più dalla. La squadra locale aveva condotto un buon primo tempo, rendendosi pericolosa con la traversa di Passalacqua e il diagonale di Rasic".