Movieplayer.it - La città proibita: cosa sappiamo del film di Gabriele Mainetti che porta il kung fu a Roma

Leggi su Movieplayer.it

Tutto quello chesul nuovodi: dalla sorprendente protagonista, ai ruoli affidati a Sabrina Ferilli e Marco Giallini. In sala dal 13 marzo con Piper. L'attesa stavolta è stata (per fortuna) più breve: il nuovodi, che nel 2015 ha dato uno scossone al cinema italiano con l'esordio Lo chiamavano Jeeg Robot, arriva a quattro anni di distanza dal suo secondo lavoro, Freaks Out. Il regista ha deciso di spiazzarci ancora: dopo aver realizzato una storia di supereroi "all'amatriciana" e una in cui racconta la Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi di "mostri",rimane sempre nella sua, ma stavolta la fa vedere attraverso il punto di vista di una ragazza cinese esperta di arti marziali. Sì, l'opera terza dell'autore è .