La città del futuro? Antropocentrica, Sostenibile, Inspiring, Italiana

AGI - Difficile immaginare uno scenario più sfidante e competitivo di Singapore, tra le metropoli più verdi e vivibili al mondo. Difficile gareggiare con un mercato più in crescita di quello del Sud-est asiatico, dove la-stato insulare si prepara a dar vita alla Zona Economica Speciale Johor-Singapore (JS-SEZ) insieme alla Malesia: un'area pari a quasi il doppio di Shenzhen in Cina, con incentivi per settori strategici, poli di ricerca, centri universitari, nuovi scali logistici e aree residenziali. Eppure il modello italiano, antropocentrico,, capace di creare valore sociale, anche su larga scala, ha saputo tenere il confronto con i più ambiziosi progetti della zona.Cities è il titolo del seminario che si è svolto all'Ambasciata d'Italia a Singapore in collaborazione con Coima, gruppo italiano leader nello sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari.