La città dei centenari anche Terzina entra nel club | nacque nel 1925

Cesena, 4 marzo 2025 – Cesena è sempre più unadi. D’altra parte la curva demografica s’impenna verso l’invecchiamento e gli ultra 65enni si avviano a sovrastare significativamente i più giovani. Fresca arrivata al traguardo del secolo di vita è Tersilia Magrini, da tutti conosciuta come, che ha festeggiato il 25 febbraio con parenti e amici. L’assessora ai servizi per le persone e le famiglie, Carmelina Labruzzo, le ha portato il saluto della. “Siamo felici – commenta l’assessora – di prendere parte a questi preziosi momenti di famiglia che assumono valore per tutta la collettività. Cento anni sono tanti e meritano tutta la nostra attenzione: questi nonni sono stati testimoni dei grandi cambiamenti della società e della nostrae rappresentano, per questo, la memoria storica del territorio.