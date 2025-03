Lortica.it - La Chianina Ciclostorica celebra le donne e il loro legame con la bicicletta

Ladedica la sua undicesima edizione allee alcon la. L’evento di ciclismo storico, in programma dal 6 all’8 giugno a Marciano della Chiana, sarà arricchito da iniziative, concorsi e incontri volti are il rapporto tra l’universo femminile e il mondo delle due ruote, ripercorrendo il ruolo dellanei cambiamenti sociali del ‘900 fino ai giorni nostri.Il percorso di avvicinamento all’evento prenderà simbolicamente il via sabato 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con un’iniziativa speciale: tutte lepotranno iscriversi gratuitamente alla manifestazione, incentivando così lapartecipazione e ilcoinvolgimento nelle tre giornate della rassegna.Nel mese di marzo verrà pubblicato anche il bando per la nona edizione diComics, il concorso nazionale di fumetti e grafica umoristica legato alla