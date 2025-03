La Cassazione | Impedire alla moglie di lavorare perché deve badare ai bambini è reato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dal divieto difuori casa all’impedimento di creare relazioni interpersonali esterne al nucleo famigliare. Secondo i giudici, sono state queste le violenze cagionate da un uomo a danno dellaper quasi due decenni, dal 2000 al 2019. Violenze anzitutto psicologiche, a causa delle quali la donna era impossibilitata a, costretta ad occuparsi dei figli e delle mansioni domestiche in modo totalizzante, al punto da dipendere economicamente dal marito in assenza di entrate proprie. Secondo la difesa dell’uomo, condannato dVI sezione penale della Corte di, laha scelto in totale autonomia quello stile di vita, libera nella “gestione finanziaria ed economica, propria e dei figli”, come si apprende dall’edizione locale de Il Messaggero. Inoltre, aggiunge, non ci sarebbe stata volontà vessatoria né alcun tipo di violenza fisica, ma tutt’al più litigi.