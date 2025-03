Lanazione.it - La carenza dei medici di famiglia. Asl5 vara l’ambulatorio itinerante per raggiungere i cittadini

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 4 marzo 2025 – Un ambulatorioperquei territori alle prese con ladidie servizi sociosanitari. L’ultima trovata dicontro l’ormai cronicache da tempo si registra nell’assistenza primaria è stata messa nero su bianco nei giorni scorsi, sulla base del progetto redatto dal direttore sociosanitario Simonetta Lucarini, e prevede un accordo con il comitato spezzino della Croce rossa italiana, che metterà a disposizione per una volta alla settimanamobile comprensivo di autista, con cuile aree più disagiate sotto il profilo dell’assistenza sanitaria. La ragione di questo progetto è da ricercare “nella riduzione didina generale che accettano incarichi nel territorio nazionale, con la conseguente necessità per l’utenza di doversi spostare per accedere alle prestazioni sanitarie di base: una situazione che si riflette anche sui bilanci e l’organizzazione familiare, tanto da portare, in alcuni casi, alla rinuncia alle cure mediche” di legge nel progetto, che si pone di “sviluppare nuove forme di assistenza di base per idelle zone interne disagiate o disagiatissime, spesso scarsamente abitate e con prevalenza di persone anziane”.