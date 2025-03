Linkiesta.it - La campagna contro Zelensky, un’altra richiesta russa esaudita

Leggi su Linkiesta.it

La propagandasulla guerra in Ucraina poggia sin dall’inizio su tre assunti fondamentali, ripetuti fino allo sfinimento: 1) il rovesciamento dei ruoli tra aggredito e aggressore, con le campagne sull’«accerchiamento» della Nato e la «guerra per procura» voluta dagli Stati Uniti; 2) la delegittimazione di Volodymyr, con tutto il repertorio sull’«attore fallito» recentemente ripreso da Donald Trump, prima dell’inallo studio ovale, da cui è partita poiserie di attacchi dello stesso tenore, esplicitamente mirati a sostituirlo; 3) la destabilizzazione dell’Unione europea, attraverso varie specie di troll, non solo digitali.Ora, senza ovviamente voler stabilire alcuna diretta correlazione con quanto precede, va detto che c’è in Italia un famoso geopolitologo che fino alla vigilia dell’invasioneha bollato come propaganda americana tutti gli allarmi lanciati dall’Amministrazione Biden sull’attacco imminente, con tanto di foto satellitari dei blindati ammassati alla frontiera, e ha passato i tre anni successivi a parlare di «guerra per procura» (punto 1), ha scritto ieri su un giornale, da cui peraltro è stata appena lanciata una manifestazione in difesa dell’Europa, che l’Unione europea è «cerebralmente morta» (punto 2) e in serata, non contento, è andato in tv a dire diche quello che «ha combinato, non so quanto consciamente, alla Casa Bianca, certamente non va nell’interesse né suo né dell’Ucraina» (punto 3).