La boxe torna su Mediaset il 15 marzo | tris di titoli italiani nell’evento TAF 8 a Milano

Leggi su Sportface.it

Lasu. E lo fa con l’evento TAF 8. La main-card è in programma nella serata del 15all’Allianz Cloud Arena di, che sarà quindi trasmessa in differita sul canale 20 di, a partire dalle ore 23. Nella manifestazione, che ha ottenuto il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di, saràdi: Jonathan Kogasso e Morike Oulare si giocheranno nel main-event quello dei Pesi Massimi Leggeri. A seguire Francesco Paparo e Nicola Henchiri si contenderanno la cintura dei Pesi Superpiuma. Occhi puntati anche su Paolo Bologna e Damiano Falcinelli per il titolo dei Pesi Superwelter. Nella sfida che vedrà opposti i pesi mediomassimi Mohamed Elmaghraby e Stiven Leonetti Dredhaj, invece, sarà in palio la cintura IBF del Mediterraneo.