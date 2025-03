Romatoday.it - La big band jazz lab diretta da Gianni Oddi live al Cotton Club

Leggi su Romatoday.it

L’Orchestra, nasce come laboratorio dell’Accademia di Musica Unla Roma Nord, ha come obiettivo, non solo la diffusione del linguaggio musicale della tradizione afroamericana, ma anche quello di porsi come anello di congiunzione e aggregazione tra musicisti provenienti da diverse generazioni ed.