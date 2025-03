Juventusnews24.com - Koopmeiners si sblocca: nessuno come il centrocampista dal suo arrivo in Serie A. Il sorprendente dato sul bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24siilolandese da quando è arrivato inA. Ildopo Juve-VeronaLa Juventus ha ritrovato anche il gol di Teunnella vittoria sul Verona. Ilolandese prova a mettersi alle spalle l’ultimo periodo piuttosto complicato in.Si tratta del secondo gol in questaA per Teun, il primo dallo scorso 7 dicembre (contro il Bologna in quel caso): dalla sua stagione d’esordio nella competizione (2021/22), il classe ’98 è ilcentrale che ha segnato più reti nel torneo (28).Leggi su Juventusnews24.com