Juventusnews24.com - Koopmeiners in ripresa, la Gazzetta: «La panchina gli fa bene, non solo per il gol». La pagella dell’olandese

di Redazione JuventusNews24in, la: «Lagli fa, nonper il gol». La, escluso dalla formazione titolare ieriL’edizione odierna delladello Sport ha dato i voti ai protagonisti della sfida tra Juventus e Verona, gara terminata 2-0 in favore dei bianconeri. Di seguito ladi Teun, che ha iniziato questa sfida dalla6,5 – Da stopper sembra divertirsi di più e rende meglio. In marcatura arriva in anticipo su Livramento e si disimpegna senza problemi. Prende un giallo per fallo su Sarr.Leggi su Juventusnews24.com