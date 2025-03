Quotidiano.net - Kim Yo-jong avverte: azione intensificata contro l'arrivo della Uss Carl Vinson

Leggi su Quotidiano.net

Kim Yo-, la potente sorella del leader nordcoreano Kim-un, ha avvertito di una imprecisata "l'in Corea del Sud di domenica al porto di Busanportaerei americana Uss, sostenendo che la mossa degli Stati Uniti giustifica il rafforzamento delle forze nucleari del Nord. Kim, in un dispaccio dell'agenzia statale Kcna, ha affermato che gli Usa hanno schierato le loro risorse strategiche nella penisola coreana a un livello "costante", denunciando l'portaerei statunitense come espressione di Washingtonsua "volontà più ostile e conflittuale"il Nord. "La politica ostile accompagnata da azioni nei confrontiCorea del Nord perseguita dagli Stati Uniti al momento offre una giustificsufficiente per rafforzare indefinitamente la deterrenza di guerra nucleare", ha aggiunto Kim nel dispaccio.