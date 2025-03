Quotidiano.net - Kiev sotto choc: Trump congela gli aiuti militari, Merezhko critica la decisione

Leggi su Quotidiano.net

dopo ladi Donalddire gli. Oleksandr, presidente della commissione per gli affari esteri dell'Ucraina, afferma che ladell'amministrazioneassomiglia all'accordo di Monaco del 1938 quando Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia raggiunsero un accordo che consentì alla Germania nazista l'annessione del Sudeti, l'allora Cecoslovacchia occidentale. "Fermare glisignifica aiutare Putin. Questo è peggio di Monaco, perché almeno lì non hanno cercato di dipingere la Cecoslovacchia come l'aggressore", ha affermato secondo i media stranieri.