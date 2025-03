Amica.it - Khloé Kardashian VS Kylie Jenner: sfida tra sorelle, a spruzzi di profumo

Leggi su Amica.it

In fondo, ce lo siamo sempre chiesti: c’è davvero tutta questa unione e sorellanza tra le Kadashian oppure, spenti i riflettori, sono rivali l’una dell’altra? Probabilmente un po’ di sana competizione trac’è. Se non altro sul fronte lavorativo. Se Kim(bellissima e innamoratissima agli Oscar 2025 a fianco di Timothée Chalamet), sono da sempre i membri del clan più chiacchierati, dal canto loro, le altresembrano fare di tutto per attirare l’attenzione: sfilate, linee di jeans, bevande funzionali, integratori alimentari.Dunque, come se già i profumi dinon fossero abbastanza per farci “annusare” lo scintillio del magico mondo targato, anche, terzogenita di mamma manager Kris, ha deciso di lanciare il suo.