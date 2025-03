Inter-news.it - Khephren Thuram elogia Marcus: «È il mio idolo. Una cosa per lui!»

Leggi su Inter-news.it

ha speso parole di stima e rispetto nei confronti di suo fratelloal termine di Juventus-Verona, sfida vinta dai bianconeri per 2-0 anche grazie a una sua rete.IL COMMENTO –ha indirizzato la sfida tra Juventus e Verona con la sua rete nella seconda parte del secondo tempo. Il calciatore francese, acquistato in estate dal Nizza per una cifra pari a 20 milioni di euro pagabili in più esercizi, ha commentato a DAZN il match facendo anche riferimento al fratello: «L’esultanza (fatta dopo il gol dell’1-0, ndr.) è quella di mio fratello. L’ho ripresa perché è il mio. I due fratelli distano ora 6 punti in classifica. La Juventus, che vuole rientrare in corsa per lo scudetto, affronterà l’Atalanta in casa, mentre i meneghini ospiteranno il Monza a San Siro».