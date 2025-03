Ilrestodelcarlino.it - Key, una guida per il futuro dell’energia. A Rimini inaugurazione con Pichetto Fratin

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si parte domani, e sarà un’edizione da record quella di Key- The Energy Transition Expo, in programma fino a venerdì in Fiera a. Organizzata da Ieg (Italian Exhibition Group), in pochi anni Key è infatti diventato l’evento di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo, dedicato al. Venti padiglioni (4 in più rispetto al 2024), 90mila metri quadrati di superficie espositiva, oltre 1.000 espositori ( il 20% in più rispetto allo scorso anno), di cui oltre il 30% internazionali, 350 hosted buyer e delegazioni attesi da più di 50 Paesi, con Nord Africa, Medio Oriente, Balcani ed Est Europa che costituiscono le aree più rappresentate. Sono questi i numeri di Key 2025 che propone sette aree tematiche dedicate ad altrettanti settori merceologici: fotovoltaico, eolico, idrogeno, efficienza energetica, energy storage, e-mobility e sustainable city.