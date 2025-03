Keanu Reeves mette in dubbio la realizzazione di John Wick 5

Leggi su Cinefilos.it

inladi5Dopo aver debuttato nei panni dell’elegante assassino indel 2014,sarebbe tornato per tre sequel, concludendo la storia del personaggio in un quarto film nel 2023. Sebbenesia apparentemente morto alla fine di4, il film è stato un enorme successo e Lionsgate ha prontamente annunciato che5 era in fase di sviluppo. Da allora, però, non è più stato chiaro se il film si farà davvero o no.Ora, in una recente intervista con Extra TV, aè stato chiesto del suo potenziale ritorno nel mondo di. L’attore spiega che farà un’apparizione nel prossimo film spinoff, Ballerina, ma oltre a questo non c’è nulla in programma per il suo personaggio. Secondoè veramente morto, e questo sembra chiudere la porta a5.