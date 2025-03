Dilei.it - Kate Middleton, il look di lusso che solo una Principessa molto ricca si può permettere

è tra le pochissime che può permettersi ildiesclusivo. Qui non si tratta di brand dai costi improponibili o di modelli esclusivi, ma di un particolare outfit, definito “1% luxe” checerte donne, meglio se Principesse, possono indossare. Si tratta deltotal white., la passione per imonocromaticiama i completi monocromatici.spesso indossa mise di uno stesso colore, specialmente se si tratta di eventi formali. L’abbiamo vista indossarerossi, blu elettrico, verdi e anche bianchi. Se l’abitudine di portare colori sgargianti, l’ha ereditata dalla Regina Elisabetta che indossava tonalità accese per distinguersi dalla folla ed essere visibile a tutti, il bianco è una scelta particolare che va indossato in determinate circostanze e che pochissime possono permettersi.