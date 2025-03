Metropolitanmagazine.it - Karla Sofia Gascón ringrazia pubblicamente l’Academy dopo gli Oscar 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Era stata al centro di diverse polemiche, la star di Emilia Perez e nominata alla vittoria di un, per una serie di tweet razzisti. L’attrice si era scusata, ma i contenuti non sono così lontani a livello temporale, e soprattutto riguardavano diverse minoranze. Infatti l’attrice attaccava la cultura e la religione musulmana, arrivando persino a suggerire che l’Islam dovesse essere vietato. Venuto alla luce anche un post del 2020, pubblicato poche settimanela morte di George Floyd. Lo aveva definito «un tossicodipendente di cui a pochi era mai importato veramente».su InstagramNel post pubblicato dall’attrice si legge: “Grazie ai membri delper la nomination e per l’invito a partecipare alla cerimonia. Mi sono molto divertita, è stato divertente e buffo, specialmente il fantastico conduttore Jimmy Kimmel – che somiglia ogni giorno di più a Conan O’Brien”.