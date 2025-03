Sport.quotidiano.net - K Sport Mariani: "Ci è mancato solo il gol"

La KMontecchio Gallo pareggia, la Maceratese vince e c’è l’aggancio in vetta, preludio di un finale (mancano 6 giornate al termine) tutto da seguire. Pareggio spettacolare dell’Urbania a Tolentino e sconfitta di misura dell’Urbino a Montegranaro. Come già si sapeva non si è giocata la partita tra l’Alma J Fano e il Montefano per la mancata presentazione in campo dei granata. Il pareggio della Kcontro la Sangiustese è commentato dal dg Matteo: "Domenica abbiamo disputato una buona gara, dove a mio avviso ci èil gol. Nel primo tempo il nostro avversario ci ha reso la vita difficile, ci aveva studiato bene e hanno giocato a ritmi sostenuti creando anche qualche pericolo. Nella ripresa la Sangiustese è calata fisicamente, li abbiamo chiusi nella loro metà campo, Cerretani è rimasto inoperoso.