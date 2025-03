Juventusnews24.com - Juventus Women, delineato il futuro di Kullberg: pronto il rinnovo. Tutti i dettagli

di Mauro Munnoildi: per la giocatrice bianconera èildell’attuale contratto. Qui di seguitoLa straordinaria prima stagione in crescendo di Emmacon la maglia bianconera porterà a una conferma della centrale. Come appreso daNews24, infatti, laha definitivamente deciso di avvalersi dell’opzione unilaterale diautomatico fino al 2026 presente nel contratto della svedese.A quest’ultima, per prassi, verrà chiesta disponibilità a proseguire il suo percorso in bianconero. Ma la strada è tracciata essendomolto felice in quel di Torino.Leggi sunews24.com