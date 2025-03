Juventus Strike in ritardo per vincere la quinta partita di fila

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-04 00:03:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Laha trovato gol indi Khephren Thuram e Teun Koopmeiners per sigillare una vittoria in casa per 2-0 contro Hellas Verona in Serie A-unavittoria diper la squadra di Thiago Motta.Laha avuto 27 colpi in uno spettacolo dominante, ma ha lottato per trovare un modo in visita al portiere Lorenzo Montipo, che ha prodotto una serie di salvataggi per negare i giganti.Ma Thuram ha trovato un modo oltre l’eroico portiere di Verona al 72 ° minuto, segnando con un colpo fresco da tutto il rigore e il sostituto Koopmeiners ha raddoppiato il vantaggio con un tiro basso da un angolo stretto al 90 ° minuto.Laè fino al quarto posto in classifica su 52 punti, sei leader di Milan e due sopra Lazio al quinto.