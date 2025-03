Europa.today.it - Juventus, rincorsa scudetto possibile? Cosa dice il calendario

Leggi su Europa.today.it

La stagione della, fino a questo momento, non può certo dirsi esaltante, con i bianconeri che, dopo il flop in Supercoppa italiana, sono stati eliminati anche in Champions League e in Coppa Italia. Le ultime cinque vittorie consecutive ottenute in campionato, complici anche i risultati.