Panorama.it - Juventus, la stagione dei rimpianti

Leggi su Panorama.it

Lafatica a batte il Verona, conquista la quinta vittoria di fila in campionato e torna - almeno nominalmente - in corsa per lo scudetto. E' il paradosso della serata in cui uno Stadium gelido ha contestato i bianconeri presentando il conto delle umilianti eliminazioni per mano di Psv ed Empoli, ma che al tempo stesso ha mostrato uno dei volti più convincenti delladella Vecchia Signora. E' vero che per far cadere il muro veronese sono serviti 72 minuti, 27 tiri in porta e un possesso palla del 76% (Hellas non pervenuta o quasi), ma tanti tifosi juventini sono tornati a casa con un senso di frustrazione pensando a troppe volte in cui nei mesi scorsi partite simili hanno lasciato in eredità pareggi ammazza-classifica.L'aritmetica dice che vincere lo scudetto per larimane una suggestione, più che un sogno.