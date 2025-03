Thesocialpost.it - Juventus inarrestabile: battuto il Verona, quinta vittoria consecutiva

Lasi riconferma fuori dalla crisi e continua la sua marcia in campionato conquistando lasuperando l’Hellasper 2-0. Una partita più complicata del previsto per i bianconeri, che hanno dovuto sudare per trovare il vantaggio contro unben organizzato e capace di impensierire lo Stadium nel primo tempo. Alla fine decidono i gol di Khéphren Thuram e Teun Koopmeiners, che proiettano la squadra al quarto posto in classifica.Primo tempo: dominio Juve, ma ilresisteLaparte subito forte, prendendo in mano il gioco e cercando di sfondare la difesa scaligera. Le prime occasioni non tardano ad arrivare: Locatelli, Y?ld?z e McKennie impegnano un Montipó in serata di grazia. Il portiere delè decisivo in più occasioni, respingendo anche una pericolosa incornata di Nico González.