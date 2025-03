Juventusnews24.com - Juventus, febbraio di fuoco per i bianconeri: rosicchiati 9 punti al Napoli e 5 all’Inter. Così il sogno scudetto diventa realtà

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24diper i: cinque vittorie consecutive e tantistrappati alle rivaliÈ stato un grande mese di/inizio marzo per la Juve in Serie A. Nonostante siano arrivate le eliminazioni dalla Champions League e dalla Coppa Italia, ihanno conquistato cinque vittorie consecutive in campionato.Questi risultati hanno permesso di rosicchiare ben 9al, 5 de 4 dall’Atalanta, rilanciandosi in classifica col. Tanto passerà anche dalla sfida contro l’Atalanta.Leggi sunews24.com