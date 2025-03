Liberoquotidiano.it - Juventus, doppia bomba di mercato: chi arriva (e soprattutto chi se ne va per 62 milioni)

Il k.o. in Coppa Italia contro l'Empoli, che ha portato all'eliminazione della Juve, fa ancora male. La successiva vittoria contro il Verona, che ha piazzato la Vecchia Signora a -6 dall'Inter capolista, però, ha riacceso speranze di titolo. Il clima all'interno del club è intanto rovente anche sul. In estate sarà conferma per il francese Pierre Kalulu, che verrà riscattato dal Milan. Come riporta Calcio.com, Cristiano Giuntoli ha informato nei giorni scorsi l'agente del classe 2000, con l'intenzione di esercitare la clausola per l'acquisizione a titolo definitivo. I rossoneri riceveranno così 14di euro, dopo i 3,5 già incassati la scorsa estate per il prestito oneroso. La notizia era nell'aria da tempo e ora ha trovato conferme nelle ultime ore. Se Kalulu, Andrea Cambiaso invece potrebbe dire addio in estate.