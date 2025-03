Juventusnews24.com - Juve Verona, si allunga la striscia di vittorie anche all’Allianz Stadium: non accadeva dal 2021. Il dato sul rendimento casalingo

di RedazionentusNews24, nondalconsecutivein Serie ALantus ha vinto tutti e quattro i match casalinghi di Serie A disputati all'inizio di un anno solare per la prima volta dal(sette di fila in quel caso). Inoltre, la squadra di Thiago Motta ha ottenuto quattro successi interni consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2023 (cinque in quel caso, la quarta proprio contro l'Hellas).