Juventusnews24.com - Juve Verona, Marco Baridon a caldissimo: «Carattere e reazione, dominio totale della Juventus ma c’è una cosa da correggere… E vi racconto un gesto che riguarda Koopmeiners» – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni del direttore dintusnews24 dopo la vittoria dei bianconeriLabatte ile trova la quinta vittoria consecutiva ed è a -6 dalla vetta di questa Serie A. Al termine del match,, direttore dintusnews24, ha commentato la prestazione positiva dei bianconeri in un clima inizialmente gelido dello Stadium che si è riscaldato con i due gol segnati dai bianconeri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dantusnews24 (@ntusnews24com)Una vittoria che rilancia i bianconeri in classifica in attesa del match contro l’Atalanta di domenica prossima.Leggi suntusnews24.com