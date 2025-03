Juventusnews24.com - Juve Verona, la moviola dei giornali: «Il gol di Suslov viziato da fuorigioco. Non c’è rigore per i bianconeri: quel tocco di Ghilardi…»

di RedazionentusNews24, la Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sugli episodi darelativi alla sfida di campionato di ieri sera: i dettagliL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi darelativi alla sfida traandata in scena ieri sera all'Allianz Stadium.Nel primo tempo gol di McKennie giustamente annullato per un fallo di Kelly sul portiere. Nel recupero il VAR annulla pera inizio azione di Faraoni il gol di: la parata di Di Gregorio non dà origine a una nuova azione. Nel finale check per un mani di Ghilardi: palla nell'ascella in zona non punibile.