Juve Verona i bianconeri si riscoprono nuovamente imbattuti tra i pali | ieri è arrivato il 14 clean sheet da record in questa stagione!

di RedazionentusNews24, iottengono l’ennesima porta inviolata di: in Europa nessuno ha fatto meglio!ha permesso aidi farela voce grossa non solo in termini di risultato ottenuto. Ciò che ha impressionato del 2-0 interno contro gli scaligeri è la tenuta della difesa, che ha concretizzato un altro dato da.Quello diè stato il 14°stagionale in campionato. Questo numero è il migliore, se si guarda ai cinque migliori campionati europei. Staccato l’Atletico Madrid, “fermo” a quota 13 porte inviolate.Leggi suntusnews24.com