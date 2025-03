Juventusnews24.com - Juve Verona, Cambiaso ritrova il feeling con l’assist dopo tantissimo tempo: ecco a quando risale il suo ultimo passaggio vincente!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: bentornato al! Il suo apporto in tal senso mancava dalla passata stagione!Ci volevaper far risplendere la stella di Andrea. Il numero 27 bianconero ha giocato una partita di grandissimo livello che è culminata con un assistper la rete di Khéphren Thuram. Questa statistica non è stata solo importante ai fini del risultato conclusivo della partita, ma anche per lo stesso classe 2000.Come ricorda la, l’ex terzino del Genoa e del Bologna era a sdi assist da parecchio. L’è avvenuto nella passata stagione: più precisamente dobbiamo tornare al 21 gennaio 2024, data in cui si è giocata la sfida contro il Lecce al Via del mare.Leggi suntusnews24.com