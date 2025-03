Rompipallone.it - Juve: sgarbo al Milan, arriva la rivelazione della Champions

I bianconeri sono molto attivi sul calciomercato e potrebbero decidere di chiudere un colpo già nelle prossime settimane per anticipare la concorrenzaLa vittoria contro il Verona ha riacceso l’entusiasmo in casantus. Se i tifosi continuano a non condividere in pieno la linea decisa dalla società, alla Continassa si parla di Scudetto. E la partita contro l’Atalanta rappresenta un crocevia importante. Naturalmente Giuntoli ormai da diverse settimane sta lavorando per individuare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma la dirigenza si sta muovendo per provare anticipare la concorrenza.Secondo le ultime indiscrezioni, lantus ha individuato unadi questaLeague come rinforzo ideale e si sta ragionando su come chiudere il colpo.