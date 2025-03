Sport.quotidiano.net - Juve, obiettivo Scudetto o terzo posto? Motta predica calma: “Serve equilibrio”

Bologna, 4 marzo 2025 – E adesso il grande dubbio. Puntare alla qualificazione Champions oppure cercare una clamorosa rimonta? La settimana della, in vista dell’Atalanta, vivrà sulla ricerca di unda qui a fine stagione stante l’assenza da tutte le coppe. Come aveva chiesto Giuntoli qualche giorno fa l’resta quello di rientrare tra i primi quattro posti oppure le frenate di Inter e Napoli possono far sperare a qualcosa di più? La distanza dalla vetta, nonostante tutto, si è ridotta a sei punti e, considerando che i bianconeri avevano accumulato in precedenza un ritardo in doppia cifra, ritrovarsi a marzo a due partite di distanza può essere visto come un affare e anche una piccola speranza. Forse, nemmeno allahanno le idee chiare visto che Yildiz crede nellomentre Cambiaso esono più prudenti.