Tvplay.it - Juve-Milan, tutto vero: si chiude sulla base di 30 milioni

Leggi su Tvplay.it

stanno vivendo in questa stagione un’annata davricca di alti e bassi. I due club pensano anche al futuro.Mentre la stagione delpuò al momento risultare fallimentare non si può dire più lo stesso di quella dellache – sfruttando il calo delle prime della classe – ha vinto contro ilna ed è ora a soli 6 punti dal primo posto in classifica. Il tanto bistrattato Thiago Motta rischia di diventare uno dei protagonisti in chiave scudetto ed ora le prossime sfide sono decisive.: sidi 30(Ansa) TvPlayDomenica prossima c’è il big match trae Atalanta e con una vittoria i bianconeri raggiungerebbero i rivali in classifica, la squadra di Gasperini apparsa in difficoltà nelle ultime settimane. Insomma la lotta potrebbe diventare scudetto in poco tempo anche se molto dipende dagli impegni europei dell’Inter e dal rendimento del Napoli di Antonio Conte.