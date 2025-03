Tvplay.it - Juve, cessione Vlahovic: Giuntoli ha già scelto il nuovo centravanti

Lantus prepara ladiin vista della prossima sessione del mercato estivo. Pochi dubbi e addio ormai certo per ilserbo, il quale andrà in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno 2026. Occhio al piano diDivorzio ormai certo tra lantus ein vista della prossima estate. L’attaccante serbo, come noto, andrà in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno 2026 e difficilmente rinnoverà il suo contratto con il club bianconero., dal canto suo, proverà a spingere il piede sull’acceleratore per la ricerca di unnumero 9, con occhi puntati su Zirkzee del Manchester United. Obiettivo reale e concreto, ma servirà far cassa con l’addio diha giàil(ANSA foto) TvPlay.