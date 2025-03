Juventusnews24.com - Juve Atalanta, c’è un diffidato per la sfida di domenica sera: con un giallo scatta la squalifica per la Fiorentina! Ecco chi è il giocatore a rischio

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, occhio al cartellino! Un bianconero deve stare attento a non subire un provvedimento disciplinare: rischia di saltare la, 9 marzo 2025 alle 20:45 le luci dell’Allianz Stadium si accenderanno nuovamente per ospitare. Questa, che andrà a chiudere la 28^di Serie A, nasconde qualche insidia per i bianconeri. Una di queste riguarda i diffidati.Gli uomini di Thiago Motta si presenteranno a questa partita con un solo: si tratta di Andrea Cambiaso. Se ildovesse essere ammonito, sconterebbe lacontro la.Leggi suntusnews24.com