Rompipallone.it - Juve, altro che Comuzzo: è lui il vero obiettivo di mercato

Leggi su Rompipallone.it

Il calcionon si ferma mai, anche in un momento così decisivo per la stagione. Ecco chi è il nuovo nome per i bianconeri.Lantus si rilancia alla grande con la vittoria sull’Hellasna di ieri sera. Ora il quarto posto è piuttosto saldo e l’Atalanta, terza in classifica, dista soltanto tre punti. Lo scontro diretto tra le due, che si giocherà domenica sera, sarà quindi una partita fondamentale per il proseguo della stagione.Nonostante però il momento clou, si continua a parlare anche di. La partita di ieri, infatti, è stata anche l’occasione pered Hellas per parlare del talentuoso difensore scaligero Diego Coppola.ntus su Diego Coppola: in estate si chiudeLe prestazioni di Diego Coppola non sono passate inosservate dalle parti della Continassa. Come riportato infatti dal noto portale L’Arena, in occasione del match di ieri serana entus si sono confrontate sul calciatore.