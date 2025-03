Internews24.com - Julio Cesar racconta: «L’Inter è stata una famiglia, una favola farne parte! Mourinho? Ecco cosa ci ha detto la sera della finale di Madrid…»

di Redazione: «una, unaci haladi Madrid.» Le parole dell’ex portiereIn una lunga intervista ai microfoni di Diretta.it, l’ex portiere del, hato la sua carriera in nerazzurro:INTER, CLUB PIU IMPORTANTETUA CARRIERA?- «In termini di titoli, è stato molto bello. Ma il posto in cui sono stato più felice è il Mengão. Non sono ipocrita. Tutti sanno che il Flamengo è la mia squadra del cuore. Poter lasciare gli spalti e andare in campo, giocare e rappresentare il tuo club preferito non ha prezzo. Ma in termini di titoli e di prestigio individuale, all’esperienza migliore. Tra il 2008 e il 2010, quando entravo in campo mi sentivo Superman, con quel mantello rosso.