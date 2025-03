Thesocialpost.it - Jovanotti regala un video alla 29enne Angelica: doveva andare al suo concerto, ma quel giorno ci saranno i suoi funerali

Aveva desiderato con tutta sé stessabiglietto per la tappa del 5 marzo a Pesaro del Palajova 2025, ma il destino ha voluto diversamente.Fattorini,di Marotta (Pesaro), è scomparsa proprio nelin cui avrebbe dovuto assistere aldi.Leggi anche: Coronavirus,: “Forza e coraggio. Ce la faremo”L’appello degli amici: “Un ultimo regalo per”Parenti e amici, distrutti dal dolore, hanno voluto realizzare il suo ultimo desiderio, portando il suo idolo direttamente da lei in ospedale. Dopo settimane di tentativi e appellistampa locale, è arrivata la risposta tanto attesa:non ha potuto essere presente di persona, ma ha inviato unmessaggio dedicato esclusivamente a lei.«Ciao Lorenzo, ti scriviamo per raccontarti la storia di una nostra cara amica di 29 anni, una persona speciale che ti ammira tantissimo», recitava il messaggio inviato al cantante e riportato da Il Resto del Carlino.