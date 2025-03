Ilfattoquotidiano.it - Jovanotti manda un video di conforto ad una fan malata, che muore prima di poterlo vedere in concerto

Tragico scherzo del destino per Angelica Fattorini, la 29enne di Marotta (Pesaro) morta dopo una lunga malattia. La ragazza era una super fan die per questo aveca comprato il biglietto per ildel PalaJova a Pesaro per il 5 marzo. Ma quel giorno Angelica non ci sarà perché proprio quel giorno saranno celebrati i suoi funerali.Gli amici di Angelica avevano lanciato un accorato appello all’artista attraverso le pagine de Il Resto del Carlino: “Ciao Lorenzo, ti scriviamo per raccontarti la storia di una nostra cara amica di 29 anni, una persona speciale che ti ammira tantissimo. Purtroppo, sta affrontando una battaglia durissima, le cure non stanno più funzionando”.E ancora: “Nonostante tutto, con grande forza e determinazione, aveva insistito per andare al tuoil 5 marzo.